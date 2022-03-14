股王矽力-KY去年第4季毛利率與獲利表現不如預期，衝擊今天股價，一度重挫跌停為新台幣3075元，創9個多月新低價，連帶影響高價IC設計股價普遍走跌。

受晶圓代工報價調漲，加上業外損失影響，矽力-KY去年第4季毛利率滑落至54.04%，低於市場預期的55%左右水準，較第3季下滑2.21個百分點，歸屬母公司淨利13.81億元，低於市場預期的18.5億元水準。

矽力-KY今年營運展望樂觀，預期營收可望成長2至3成，並將於2026年達到年營收20億美元。因總體經濟具變數，且競爭對手德儀（TI）將擴充12吋產能，外資法人對矽力-KY營運前景看法分歧，亞系外資將矽力-KY目標價一口氣自新台幣5800元，調降至4800元。

矽力-KY今天在市場賣壓沉重下，股價開低走低，一度重挫跌停至3075元，大跌340元，跌幅達9.95%，並創9個多月來新低價。

信驊股價也震盪走低，一度達2670元，下跌230元，跌幅達7.93%。力旺一度達1755元，下跌100元，跌幅5.39%。譜瑞-KY達1740元，下跌50元，跌幅2.79%。

世芯-KY一度達1065元，下跌25元，跌幅2.29%。聯發科達934元，創4個多月新低，下跌29元，跌幅3.01%。（編輯：郭無患）1110314