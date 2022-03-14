台北股匯市今天同步下跌，大陸深圳疫情再起，多家台廠工廠配合防疫停工，拖累台股盤中翻黑，台北外匯市場新台幣兌美元中午暫收28.497元，貶9.4分，成交金額5.63億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.45元，早盤最高28.42元、最低28.497元。1110314

新台幣貶5.8分 收28.403元
寒舍餐旅 去年每股虧6.45元
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