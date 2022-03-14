股匯齊跌 新台幣午盤貶近1角暫收28.497元 12:262022/03/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北股匯市今天同步下跌，大陸深圳疫情再起，多家台廠工廠配合防疫停工，拖累台股盤中翻黑，台北外匯市場新台幣兌美元中午暫收28.497元，貶9.4分，成交金額5.63億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.45元，早盤最高28.42元、最低28.497元。1110314 新台幣貶5.8分 收28.403元 寒舍餐旅 去年每股虧6.45元 #28 #49 #7元 #暫收 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》統新去年每股僅賺0.3元 大方配息2元 09:082022/03/14 財經 《國際產業》SCFI指數連八跌 歐洲線大跌近5％ 09:472022/03/12 財經 《電子零件》信邦去年賺進1股本 擬配息7元 08:082022/03/14 財經 前二月業績看板－台灣百和 每股淨利0.81元 04:102022/03/12 證券．權證 中興電 每股配息2.8元 04:102022/03/13 證券．權證 受惠大陸「禁廢令」 榮成去年每股賺1.84元 04:102022/03/12 證券．權證 《其他股》森崴能源派利更優 股價冷淡 11:382022/03/14 財經 下周油價連5漲 95將衝破33元 04:102022/03/12 財經焦點 《觀光股》寒舍去年營運探底 每股虧6.45元、不配發股利 08:082022/03/14 財經 人民幣中間價跌201點 在岸價開盤報6.3260 11:442022/03/11 財經 三大法人賣超台股228.73億元 17:052022/03/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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