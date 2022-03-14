303大停電之後，全台各地卻傳出有停電消息，質疑台灣進入大停電時代，經濟部14日表示，其實近年來停電次數已經減少，從2012年的2萬1千次，減少到去年的近9千次，並且持續減少當中。

經濟部指出，台電為了穩定供電配電到家家戶戶，有非常多的同仁日夜努力，光是在配電線路，就有大約140幾萬個變壓器、140幾萬個開關設備在運作。

事故停電原因很多，有時是設備老舊，有時是外力影響。為了讓線路更強韌，我們逐年增加資源，把老舊設備，例如電纜、開關、變壓器汰換，把設備覆蓋起來減少外力衝擊等等，從統計來說，年度事故性停電的次數，已經從2012年的2萬1千次，減少到去年的近9千次。

雖然事故停電的次數減少、停電時間也降低，但這樣的次數還是太多。未來，台電還要繼續汰換老舊設備，持續進行饋線全面自動化、改善裸露設備及防災需求線路地下化等工程，努力讓配電系統更強韌。