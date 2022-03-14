台北市舉辦「千萬要結婚、結婚送千萬」活動，鼓勵市民結婚成家，議員簡舒培質疑市長柯文哲執政8年，人口蒸發近20萬，要靠抽獎止血是緣木求魚，笑掉人家大牙。柯文哲對此回應，社會運動需要倡議，他要先回去研究看怎麼說服兒女結婚。

千萬要結婚總獎金高達1000萬元，將抽出150名幸運新人，愈早結婚登記，就有愈多中獎機會，月月抽、季季抽、年度加碼抽，最多可以有6次抽獎機會。1月的結婚月月抽已經抽出10名幸運新人，柯文哲今也抽出2月10名幸運新人。

簡舒培指出，為了拯救雪崩式的人口流失，柯文哲動用二備金舉辦結婚抽獎，鼓勵大家結婚增加台北市人口數，但活動治標不治本，不會有人為抽獎動念結婚，也許可以吸引已有結婚計畫的新人到台北市登記，但抽獎後就可能遷籍回其他縣市，就算限制中獎者留籍時間，也只能增加300人，花千萬公帑效益超差。

她痛批，柯文哲執政8年北市人口蒸發近20萬，想靠結婚抽獎止血根本緣木求魚，笑掉人家大牙。

柯文哲對此回應，這個其實比較像是市政宣傳，社會運動有的是要倡議，事實上大家知道台灣少子化的真正原因不是不生，而是不婚，不婚以外要加一個晚婚，晚婚以後要生也不太容易，所以我們要鼓勵年輕人，該結婚的時候就要結婚了。

至於怎麼鼓勵年輕人結婚，柯文哲說，好問題，他要回去先研究兒子跟女兒的問題，看看怎麼說服他們結婚，對年滿30歲的兒女不結婚感到憂慮。