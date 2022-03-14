後村堰遙控飛機場場地占地約3206坪，跑道長300公尺、寬30公尺，是全國最大最具規模的遙控飛機場。（陳慰慈攝）

場地設有告示牌提醒，遙控機如失控不甚掉落鐵軌區域，可撥打緊急通報電話或台鐵1933做後續處理。（陳慰慈攝）

新北市高灘處投入2000萬元經費，在樹林、鶯歌交界處設立後村堰遙控飛機場，不少玩家帶著遙控飛機前來試飛。（陳慰慈攝）

新北市高灘處投入2000萬元經費，在樹林、鶯歌交界處設立後村堰遙控飛機場，今正式啟用，場地占地約3206坪，跑道長300公尺、寬30公尺，距離民宅超過350公尺，固定翼、多旋翼飛機都能在此飛行，也可當作遙控無人機考照場地，是全國最大最具規模的遙控飛機場。

新北市長侯友宜表示，在北部要找到標準遙控機飛機場不容易，新北市很多玩家反應希望能有適飛場地，為讓北部人能有一座標準的遙控機場，市府花了一年才找到這個來場地，除了讓愛好者能夠使用，更重要讓學生們有可以測試研發無人機的教育園地，讓這項科技產業能夠在新北市蓬勃發展。

侯友宜說，在安全的部分，他不斷再三的檢查，並跟台鐵局會勘，確認場地距鐵路超過200公尺，比原有的規定30公尺還長，距民宅也超過350公尺，安全無虞才能啟用，玩家只能面向大漢溪方向飛行，不能往後超越鐵軌，同時也會要求在飛機上裝QR code，萬一發生事情才能循線辦人。

高灘處表示，為確保安全，保全除每2小時定時巡查回報場域有無遙控飛機飛行，另也與志工團隊合作，由他們專業管理確認飛機有無超出飛行範圍、高灘處、警察局、交通局每月也會至少進行2次現場聯合稽查。

新北市高程遙控航空模型協會長陳宏洋說，空域範圍就是要在黃色線以內操作，其實飛機飛太遠玩家也會迷向，因此都會在安全範圍轉彎；如遙控機真的失控，不甚掉落鐵軌區域，告示牌有緊急通報電話或撥打台鐵1933做後續處理。

飛友李先生表示，這裡離市區有一段距離，操作飛行時比較沒有壓力，若未來這裡有舉辦遙控飛機賽事，他一定會報名參加。

新北市目前有3處遙控飛機場，分別是後村堰，三重河堤環保公園及西盛環保河濱公園，但西盛近3年發生21件墜機事故，因有安全疑慮又是限航區，預計4月底關閉。