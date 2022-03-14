20世紀8、90年代，堪稱港片的黃金時期，當年不僅捧紅周潤發、張國榮、劉德華等一票男神，還有各種類型的美麗女神主演各大經典片，近日香港網友就開啟了一個票選活動，選出最具代表性8、90年代港片女神，沒想到朱茵、邱淑貞在這份榜單中，僅分別排在9、8名。

你心目中的港片女神上榜了嗎？據《香港01》報導，這份港片女神榜單的第10名為李麗珍，代表作有《開心鬼》、《蜜桃成熟時》；再往前一個名次是朱茵，她在1995年出演周星馳電影《大話西遊》的紫霞仙子一角，絕美模樣至今仍讓人印象深刻；至於以性感小惡魔形象爆紅的邱淑貞，則落在第8名。

「史上最美女鬼」王祖賢。(中時資料照片)

當年演出《倩女幽魂》而被封為「史上最美女鬼」的王祖賢，則比邱淑貞往前一個名次；第6名則是能唱能演的「玉女掌門人」周慧敏；已然香消玉殞的「最美蜘蛛精」藍潔瑛拿下了第5名；第4名則由擁有中葡混血美貌、被封為「最美港姐」的李嘉欣拿下。

「香江第一美人」關之琳。(中時資料照片)

鍾楚紅早年有「港版瑪麗蓮夢露」封號。（圖/中時資料照）

近幾年登上陸綜翻紅、當年在港片中盡情展現清純美好的張柏芝，則榮登第3名；身為得天獨厚皇族瓜爾佳氏後裔、被封為「香江第一美人」的女星關之琳，則是榜單上的亞軍，當之無愧；至於眾人最好奇的冠軍寶座，則是由「港版瑪麗蓮夢露」鍾楚紅拿下，紅姑不僅外型亮眼，個性還非常活潑善良，在80年代紅遍半邊天，在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後，鍾楚紅甘心為愛息影，在丈夫早逝後仍堅持單身，癡情讓人為之動容。