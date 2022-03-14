花蓮縣秀林鄉三棧公墓正興建納骨牆基地施工作業，竟不慎挖到民眾的祖墳，秀林鄉公所也承諾，將在清明節前，協助家屬復原墓碑，完成招魂儀式，並依當地族人習俗安撫祖靈。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉三棧公墓正興建納骨牆基地施工作業，怎料工程包商竟不慎挖到民眾的祖墳，令家屬傻眼，要求秀林鄉公所給交代。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

清明節將至，花蓮縣秀林鄉三棧公墓正興建納骨牆基地施工作業，怎料工程包商竟不慎挖到民眾的祖墳，令家屬無法接受，要求秀林鄉公所給個交代。對此，鄉公所承諾會在清明節前，協助復原墓碑，完成招魂儀式，並依當地族人習俗安撫祖靈。

三棧公墓納骨牆工程正進行第一期墓基整地作業，範圍逾200立方公尺，施工現場有拉設界線，設置公告，秀林鄉公所也有通知家屬注意事項，對於無名墓碑的開挖，則透過衛星標註位置及拍照存檔，並將開挖後的骨骸放置臨時納骨櫃，讓家屬認領。

怎料，包商進行墓地整地時，竟不慎挖到範圍外的墓基，令家屬十分傻眼。祖墳遭挖的林姓民眾指出，親友短期間相繼生病，不曾夢見祖先及父母的姊姊，近日卻時常夢到祂們，懷疑家裡是否出事。

林姓民眾接續說，直到前幾天，和同為太魯閣族獵人協會成員的侄子準備上山打獵，但他卻突然提議改從墳墓前往山上，並在途中發現大片的墳墓被剷平，自己隔天趕緊前往祖墳查看，才發現整個已被挖掘，且已無法復原，「這一切都是祖靈冥冥之中的指示」。

林姓民眾認為，家中祖墳並未納入施工範圍，包商卻不慎將其挖掘，秀林鄉公所沒有盡到監督責任，才會讓廠商出包，要求公所給的交代。

經秀林鄉公所殯葬管理所會同林姓民眾與其家屬前往現場會勘，承認祖墳遭挖是工程包商的疏忽，並向家屬道歉，同時也允諾將要求包商，在清明節前就地復原、完成全新墓碑，同時也必須做好招魂儀式，並請教會牧師祈福，因應太魯閣族習俗，殺豬祭典安撫祖靈。