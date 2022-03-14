看好C2C國際物流市場需求及台灣電商成熟度，國際快遞平台Spaceship今年宣布擴大全球版圖，將台灣列為首要發展市場，並在3月正式推出台灣寄往全球超過280國點到點寄件服務，預估業績表現超越香港。

Spaceship在2019年底於香港創立，提供國際快遞服務搜尋及預訂，以簡易2步驟一次線上完成「運費比價」、「物品報關」及「到府收件」等多道程序，相較以往可省下近6倍作業時間。

根據中華郵政統計，台灣民眾於2019年交寄的國內外郵件包裹數量高達20餘億件；出口貿易於疫情期間表現亮眼，於2020年12月年增12％至330億美元產值。看準強勁物流潛力，Spaceship宣布於台灣成立全球首間分公司，Spaceship共同創辦人暨執行長林煥枝Chilam表示，台灣在疫情期間不減反增的物流潛力，因此，將其列為全球首要發展市場，希望以創新科技為台灣人帶來便利生活、創造雙贏，也看好業績表現能更超越香港。

Spaceship共同創辦人暨營運長黃錦熙指出，全球各大快遞公司官網介面不一，比價費時。我們以用戶體驗為導向，設計統一介面並串連合作眾多快遞公司，讓用戶2步即時比較詢價不同快遞公司並完成預訂。

Spaceship首創免費一站式物流平台，串連30間以上頂尖國際物流夥伴，將過去費時的線下實體寄件，透過物聯網導至線上2步進行。用戶輸入簡易資料後，將自動得出各物流運送時間及運費等比較，並由AI針對物品需求進行個人化寄件推薦，同時祭出低至5折運費優惠。

2021年中旬，Spaceship透過上千位台灣個人用戶寄件趨勢調查發現，由於國內疫情升溫，超過4成台灣民眾希望透過國際快遞進出口「口罩及防疫用品」；「美食伴手禮」位居第二，顯現台灣以本土美食為傲的特色；民生必需、網購常見的「衣物類」則排名第三。此外，「日本」以超過42％高居「台灣人最想寄件目的地」，展現台日超友好關係。