台中市西屯區福瑞公園的櫻花樹，2016年間曾以3根鋼筋支撐，其中2根鋼筋長度較高，另1根高度不到100公尺，刺傷黃同學的右眼。（資料照／盧金足台中傳真）

2016年3月底發生在台中市西屯區福瑞公園的鐵條傷眼案，造成當時才13歲的黃姓少年右眼幾近全盲，因市府提出賠償意外險不到20萬元，家長訴請國賠，歷經近6年時間，法官以市府對公園管理有疏失判賠316萬多元，對此，市府表示，事發地點為草地，非屬兒童遊戲區，且由第三人推擠造成受傷，造成黃同學身上缺憾，深感遺憾不捨，考量法律前釐清責任實屬必須，因此提二審上訴。

近6年前，當時的黃姓國中生，現在已是大一學生，憶起眼睛的重大傷害過程仍心有餘悸，2016年3月底在西屯區福瑞公園戶外活動時，眼睛被公園內支撐櫻花樹的鐵條插破眼鏡，眼鏡碎片刺傷視網膜、水晶體，造成右眼瞳孔喪失。

家長憂心手術後續會有弱視和青光眼等後遺症，近6年來花費的醫療費用沈重，歷經3次手術，眼睛仍無法恢復正常。

當時就讀國一的黃姓學生，下午和安親班同學到西屯區福瑞公園進行戶外活動，他一回頭看同學，眼鏡突然撞上公園內支撐櫻花樹的鋼筋，鋼筋插破安全鏡片，破裂的鏡片插進右眼的眼球，緊急被送往台中榮總緊急送醫急救。

「孩子只不過到公園玩，就要付出一隻眼睛的代價，相關主管機關難道不用負責？」黃姓家長心痛孩子的視力，市府只願意賠償不到20萬元的公園意外險，無法接受，只能經申請國賠一途，幫他們主持公道。

家長說，雖然對一審判賠金額不滿意，呼籲 「媽媽市長」盧秀燕不要再上訴，讓他的孩子力安心讀學，繼續照護睛不要惡化。

建設局表示，福瑞公園國賠案發生於2016年，公園維護單位為台中市西屯區公所，黃姓學生當年在福瑞公園與同學在草地上追逐，不慎跌倒，導致右眼受損。

市府指出，該案經一審判決，判建設局全責負擔，並須支付300多萬，但因事發地點位於草地上，非屬兒童遊戲區，且由第三人推擠造成受傷，發生此事件，造成黃同學身上缺憾，建設局深感遺憾不捨，考量法律前釐清責任實屬必須，因此才提二審上訴。