針對物價上漲與通膨問題，主計長朱澤民今日於立法院備詢時表示，通膨要看國際原油價格上漲多少、漲多久，如果油價漲10％，台灣經濟成長率可能會下降0.1個百分點。以目前油價政策，如果漲幅超過一定比例，中油會吸收。

國民黨立委林德福指出，二月通膨推升到2.36％，三月還會再擴大，通膨壓力升高，短期內物價有下降可能？

朱澤民回應，通膨要看國際油價上升影響，以及擾亂因素，俄烏戰爭要持續多久。依據今早的資料，油價已經下跌3％，德州原油降到103美元，北海布蘭特原油降到107美元，最高到130美元。

他強調，國內雖然因為油價上漲會帶來通膨壓力，但由於國內產業結構改變，降低對原油依賴程度，2014年，原油進口金額佔GDP的6％，2021年比重已經降低到2.6％，所以原油進口會影響通膨壓力，但是比重已經越來越低，產業結構改變。

朱澤民也指出，物價漲幅是跟國際間比較，根據國際機構估計，全球通膨率約為4.6％，目前估計台灣是1.93％，五月份會有重新預估，央行本周也有預估。

對於物價和經濟成長等影響，朱澤民表示，根據主計總處模型估計，如果油價漲10％，其他情況不變的情況下，台灣經濟成長率可能會下降0.1個百分點。不僅適當反映成本，也要考慮到民生需求，目前油價政策，超過一定比例，中油會吸收。

另外，外食費用不斷提高等問題，朱澤民表示，外食費的範圍非常廣，不是在家裡煮的都是外食，早餐、午餐、晚餐、營養午餐、點心費等都算，外食比例佔消費比重10％，一方面是原物料漲，一方面是薪資調整造成的，尊重市場制度。