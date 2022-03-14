2021學年度全國學生音樂比賽團體北區決賽，13日落幕，新北市各校共抱回27座特優、128座優等獎座，其中江翠國中銅管五重奏團隊遇停電不亂，黑暗中完整演奏獲得特優，令人敬佩，而新莊國小弦樂團則為第8度獲特優，展現超強實力！

江翠國中銅管五重奏團隊，首次上台即遇到3月3日大停電，但演奏到一半的參賽同學仍不慌不亂，繼續冷靜地將樂曲完整演奏，獲得特優，現場等候的他校同學及現場評審都忍不住大聲鼓掌。

吹奏上低音號的林珈妤同學說：「當我們全神灌注在比賽中，突然全場變得一片漆黑，看不到譜也看不到隊友，但我們憑著之前練習的記憶和跟隊友的默契，順利完成演奏！這種經驗一輩子都忘不掉！」

教育局表示，常勝軍新莊國小弦樂團首先於1日為新北市拿下第1面特優，該團至今已是第8度抱回特優獎座，指揮王旭斌老師提到，看到孩子們為追求更好的音樂表現而堅持努力練習，是最動人的畫面。張云榛同學表示，在四年級入選校隊後每天不斷的練習，但前兩年因疫情無法出賽相當遺憾，所幸今年在畢業前如願參賽，留下最美的回憶。

光華國小國樂團今年首次取得絲竹室內樂特優，校長洪中明表示，國樂團除演奏傳統國樂曲風外，更融合西方節奏樂器等以多元方式呈現藝術，樂團也常到各地交流拓展孩子們的視野，能獲取佳績是師生、家長共同努力的成果。

教育局長張明文表示，因疫情停辦2年的全國學生音樂比賽團體競賽，首次復辦，由新北市承辦規模最大的北區決賽，自3月1日至13日於5場地辦理71場次。