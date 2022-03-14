一名女網友昨日下午帶著年幼的兒子到好市多採買，結帳時兒子突喊肚子不舒服，下秒竟吐得她一身都是嘔吐物，她將兒子帶到角落清潔，兒子又再吐了一地，正當她手忙腳亂時，一名好市多員工拿了一包衛生紙，直接蹲在地上徒手擦拭，令她看了相當感動，並透過發文表示感謝。

原PO於臉書社團《好市多COSTCO 好市多 消費經驗分享區》指出，昨（13）日下午帶兒子到好市多高雄大順店，結帳時兒子突然喊肚子不舒服，還沒來得及反應，兒子就吐得她一身都是嘔吐物，她將兒子帶到角落，沒想到又吐了一地，現場發出濃烈的酸臭味。

原PO邊安撫兒子邊用濕紙巾擦拭，向路過的好市多員工借清潔用具，不久後一名男員工拿著一包衛生紙，二話不說蹲在地上徒手抓起穢物，她向對方表示兒子嘔吐物可以自己擦，但該名員工堅持一起幫忙，臉上沒有露出一絲嫌惡表情，讓她感到非常不好意思。

原PO說當時的狀況來得太突然，沒來得及看到該名員工的名牌和長相，希望透過網路發文表達謝意，「您展現的不只是工作態度及服務精神，是發自內心的溫暖、同理心及修養」。

網友們看了她的分享也被感動，吸引逾8千名網友按讚、留言，「那個員工根本是天使」、「真的揪感心」、「這樣的員工真的很棒，公司真的要珍惜」、「理解媽媽當下的手足無措，感謝願意伸出援手的員工」、「天啊！看到一半就飆淚了！當媽的都知道，帶孩子的過程，充滿了無限的不可預測的狀況」、「好棒！好溫暖的文章」。