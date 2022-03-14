台灣本土疫情趨緩，周邊國家及地區包括南韓、日本、新加坡、香港及大陸深圳、上海疫情相當嚴重，台北市長柯文哲14日表示，7日起台灣入境檢疫由14天改為10天，第一波將在17日出現，萬一有問題還有緩衝期，如果有風吹草動，疫苗護照就會上線，開始強烈管制。

柯文哲今早出席市府千萬要結婚活動，致詞時頻頻咳嗽，由於日前市府曾有確診者足跡，讓外界相當擔心。柯文哲表示，他有過敏，早上天氣冷等太陽出來就好了。

話鋒一轉，柯文哲指出，發現最近這2個禮拜，南韓、日本、新加坡疫情都相當嚴重，昨天深圳捷運停開，上海也開始加強管制。「奇怪，我們周邊國家到底發生什麼事？」

柯文哲說，世界趨勢是確診個案在下降，日韓跟在後面，他在想台灣7日開始檢疫14天改10天，所以第一波應該是17日開始出現，17日開始要觀察看看，他現在也很擔心，萬一有問題我們還有緩衝期，在內部做一些研究，疫苗護照都準備好了，如果有風吹草動就會上線，開始強烈管制，如果你沒有打疫苗，很多地方限制住不讓你去，防止你傳染。