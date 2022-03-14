俄烏戰後，投資人資金都買什麼基金？根據資料顯示，美股基金及金融股基金最受投資人青睞，另科技股基金在近周也轉賣超為買超。

俄烏戰後基金資金流向，富達表示，根據資料顯示，整體股票型基金連7周買超，國際股票基金連7周買超。至於單一國家股票基金資金流向部分 美股連3周買超，單周買超352.5億美元。另外在產業型類股資金流向：科技股轉為買超，單周買超2.7億美元; 金融股連7周買超，單周買超11.9億美元，為各產業之冠，健康醫療轉為賣超，單周賣超3.7億美元。

在債券型資金流向部份，富達表示，整體債市連5周賣超，單周賣超104.6億美元。非投資等級債連5周賣超，單週賣超36.1億美元。各區域非投資等級債資金流向中，美國非投資等級債連5周賣超，單周賣超22.8億美元。歐洲非投資等級債連4周賣超，單週賣超11.8億美元。亞洲非投資等級債連3周買超，單周買超5,129萬美元。

另外，富達說，新興市場債連5周賣超，單周賣超2.5億美元；新興市場當地貨幣計價債連7周買超，單週買超1.8億美元。