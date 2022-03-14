多年來台灣不斷興建藝文展演場館，期許帶動周邊藝文氛圍，也為市容地貌增添文化氣息，但對於房市交易有加分的作用嗎？台慶不動產根據內政部實價登錄，盤點北、中、南七個國家級、具代表性的藝文展演場館，觀察近年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，發現各藝文展演場館周邊房價均上揚，不管是居住品質或資產價值都頗具競爭力。

從統計結果可以發現，「高雄流行音樂中心」（以下簡稱「高流」）漲幅最多，2021年平均單價已較2020年同期上漲11.6％；同樣位在高雄的「衛武營國家藝術中心」，年漲幅9.5％居次，1字頭依舊有機會入手。而元老級的展演廳「國家兩廳院」則是以9.4％的漲幅位居第三。

另外，觀察其交易量，「台中國家歌劇院」周邊住宅交易最為熱絡，2021年交易量達684件，而「高流」和「國家電影及視聽文化中心」，分別以479件和384件的成交量緊跟在後。

去年10月底開幕的「高流」，周邊房價從2020年每坪均價19.9萬元，至2021年來到22.2萬元，房價漲幅11.6％。台慶不動產高雄女中加盟店店長周海娥表示，「高流」以在地換屋族或是慕名而來的中北部客人居多，隨著「亞灣5G AIoT創新園區」投入與發展，房市前景看好。

「高流」附近新屋單價站穩3字頭，中古屋房價也受惠補漲，惜售情況明顯，尤其總價千萬內、屋齡20~30年的2至3房搶手，甚至有屋齡40年的套房詢問度也高。近年在海邊路、中華五路、新光路等，陸續推出不少景觀大樓建案，不僅有海岸景觀，還有清閒居住品質，吸引不少企業主、高資產客戶、退休族青睞，每坪成交價已突破5字頭。

依2021年交易量來看，最熱門的藝術展演中心非「台中國家歌劇院」莫屬，台慶不動產逢甲家樂福加盟店店長黃文宗表示，歌劇院坐落於台中最精華的七期重劃區，，吸引許多頂級自住客層搶進，帶來潛在支撐力道，目前大坪數的豪宅普遍平均單價已站上6字頭。