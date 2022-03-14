外傳工總理事長王文淵突然請辭是因來自府院的壓力，但熟悉內情士人指出，王文淵個性跟台塑創辦人王永慶很像，之前便曾針對我國能源政策提出多次針砭，對能源政策有其的看法，沒有人可以影響他。

熟悉內情人士表示，王文淵大動作請辭，主要因為他感到業務推不動，這次事件更嚴重，從台塑今天發出的新聞稿指出依據王文淵提供與工總秘書長蔡練生LINE對話的內容，蔡於3月5日清晨數次傳訊給他，意欲發布新聞稿，王文淵曾表達意見回覆：「有用嗎？」、「沒用!」等。對話時點都很清楚，可瞭解王文淵堅持未釐清停電原因前，不宜發布新聞，但最後仍發了。

熟悉內情人士指出，其實除了新聞稿事件，還有很多事情，包括工總一些會務，王文淵事前並不知情。熟悉內情人士認為，以這次事件來說，應不僅是工總秘書長蔡練生個人想法，應是後面有人煽動，有些人急著表達意見。

有人說王文淵為何為對發出303停電工總因應新聞稿就這麼生氣，但熟悉內情人士強調，內情是冰凍三尺非一日之寒，特別是台塑管理制度嚴明是出了明的，對於這種事情一再發生，王文淵應難以忍受，才會請辭。