善心夫妻委由車商代表捐贈第12輛復康巴士 ，新北市社會局長張錦麗（右）代收，感謝捐贈者的情人節禮物。（新北市社會局提供）

今天是白色情人節，新北市有對夫妻連續6年來以捐贈復康巴士做為情人節禮物，迄今共已捐贈12輛，是新北市有始以來所收到個人最多捐贈者，此外，捐贈者今還第67次捐血，這位熱血的科技業者並未現身，捐車委由車商出面，由新北市社會局長張錦麗代表受贈，張錦麗感謝捐贈者將小愛化作大愛，幫助無數的身障朋友和失能長輩。

張錦麗表示，捐贈者是在三重的一位科技業中小企業主，6年前因為生日，太太要送他一輛車，等交車時才發現是部復康巴士，在首長的一句鼓勵話：「那太太生日時，換你要送車給她喔？」自此開啟捐車故事。由於太太生日恰是314白色情人節，上半年便選在這天，下半年會在重陽節前夕，迄今共捐12輛。

社會局表示，捐贈者近3年相當低調，捐車均委由車商代理，不過他很珍惜市府所回贈的感謝牌和模型車，依照序號整齊地擺放在辦公室。不僅如此，他經常認養兒盟、家扶孩子和資助偏區學童，孩子寫給他的感謝卡，他也會收藏起來，並將行善志業列給2位子女，作為鼓勵他們永續經營的備忘錄。

捐贈者白色情人節一早捐出熱血 ，累計67次共捐輸1萬6750cc。（新北市社會局提供）

捐贈者白色情人節一早捐出熱血 ，累計67次共捐輸1萬6750cc。（新北市社會局提供）

今天一早，捐贈者在做完晨運後，便趕去捐血中心捐血，捐血中心註記第67次，總計已捐出1萬6750cc的熱血。捐贈者表示要持續改寫自己的人生紀錄，朝100次捐血邁進。