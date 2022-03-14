周一東京股市早盤收高，投資人對俄烏危機的看法轉趨樂觀，美股期貨上漲、原油價格回落，為日股帶來提振。

日經225指數早盤收漲0.69%，為25,337.39點，盤中一度大漲 1.86%。在主要類股中，僅防禦型的公用事業股下跌。地產股表現最佳，其次為金融股與周期型消費類塊。

東證一部指數晨收漲0.92%，報1,816.03點。

旅遊股表現強勁，日本國內疫情降溫，投資人看好政府將重啟旅遊業的振興計畫。

全球長債殖利率上揚，帶動金融股走高。

美國副國務卿謝爾曼周日表示，俄羅斯似乎有意就烏克蘭問題進行實質談判，受此影響，原油等大宗商品價格回落。俄烏戰爭以及對俄國的制裁將導致供應受阻的預期，使近來大宗商品價格大漲。

資源缺乏的日本向來高度仰賴能源進口。

日本首相岸田文雄周末表示，政府將準備重啟「GoTo Travel」旅遊補貼計畫。受此激勵，旅行社HIS早盤大漲7.04%，全日空航空漲2.4%。百貨公司業者J.Front Retailing漲4.58%。

日圓貶值有利於外銷業務，汽車股表現亮眼，豐田漲3.09%，為日經指數的漲幅帶來最大的貢獻。日產漲2.41%，馬自達漲4.34%。

半導體設備大廠東京威力科創漲0.53%，對日經指數漲幅的頁獻僅次於豐田汽車；其次為愛德萬測試上漲1.72%。