幻象戰機飛官獲救 蘇貞昌下令國防部調查失事原因 12:542022/03/14 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍台東志航基地幻象2000戰機墜海事故，行政院發言人羅秉成今表示，國防部、國搜中心及海巡署等單位第一時間皆出動前往搜救，所幸飛行員已獲救。 羅秉成指出，行政院長蘇貞昌院長在獲知事故發生的第一時間即指示各相關單位全力配合搜救行動，並提供飛行員最完善的醫療照護，同時請國防部針對事故發生原因妥為調查，並適時對外公布。 烏克蘭遭入侵時衛星網路被破壞 西方進行調查 谷歌、臉書廣告協議 歐英反壟斷機構要查 #幻象戰機 #台東 #國防部 #獲救 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC有無護航鏡電視 藍籲監院調查 04:102022/03/12 政治要聞 不斷更新／幻象戰機墜落台東外海 飛行員黃重凱中校獲救「意識清醒」 12:062022/03/14 政治 初擁劇組神仙谷取景釀2死 職安中心啟動調查 11:192022/03/12 社會 遠見雜誌平網合一 進化全媒體平台 04:102022/03/12 企業經營 幻象2000飛官獲救、意識清醒 蔡英文下令持續搜尋機體 12:252022/03/14 政治 視導新式教召 蔡總統：請國防部滾動式檢討、精進 16:232022/03/12 政治 彰基工程水泥牆崩塌 1人遭活埋亡 04:102022/03/12 社會新聞 竹縣垃圾地變公園 楊文科帶頭植樹 04:102022/03/13 地方新聞 中時社論》打造刺蝟島 靠的是人不是武器 21:132022/03/12 中時社論 新竹湖口垃圾地變公園 楊文科帶頭揪民眾植樹 14:262022/03/12 生活 美國防部官員說這句 台灣網友驚呆了 13:282022/03/13 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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