空軍台東志航基地幻象2000戰機墜海事故，行政院發言人羅秉成今表示，國防部、國搜中心及海巡署等單位第一時間皆出動前往搜救，所幸飛行員已獲救。

羅秉成指出，行政院長蘇貞昌院長在獲知事故發生的第一時間即指示各相關單位全力配合搜救行動，並提供飛行員最完善的醫療照護，同時請國防部針對事故發生原因妥為調查，並適時對外公布。