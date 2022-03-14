台中一中日前爆發學生因為音樂報告「南北管」、「牽亡魂」與呂姓老師起衝突，學生更將老師發飆暴怒的影片傳到網路上公審，引起熱議，有人認為PO影片的舉動是一種霸凌，有觸犯妨礙秘密的嫌疑，但美女律師賴瑩真有不同看法，認為學生此舉沒有妨礙秘密的問題，是一種自救很合理。

台中一中呂姓女老師因為學生的報告內容超出課程範圍，要學生刪掉，引起學生不滿與老師互嗆，而老師在課堂上失控咆哮也被其他學生錄影PO上網，不少中一中畢業的學長聲援學弟，覺得該名老師的教學風格早就已經讓人難以接受，過去暴怒的影片也不斷被挖出，但也有另一派人認為，把老師情緒失控的影片傳上網公審，形同霸凌，也有妨礙秘密罪的嫌疑。

不過美女律師賴瑩真在臉書分享她的看法，反問如果一名老師經常在課堂上情緒失控，時間長達10年以上，學校不僅長期漠視老師的失控行為，甚至在影片曝光引起譁然的時候，語帶威脅要求學生將影片下架，那麼學生除了將影片拿到網路讓大眾評理之外，請問還有什麼自救方式。

賴瑩真說，就是因為學校漠視，所以學生才要節外生枝！如果早一點好好處理，學生需要這樣嗎？

另外，賴瑩真提到，老師在課堂上情緒失控，任意貶損學生的報告內容，這不是隱私範圍，否則依這樣的邏輯，難不成老師體罰學生也是隱私？她認為，在校園內這種封閉環境下，學生無法即時對外聯絡，因此就老師情緒失控做側錄，屬於為了保全受教權的正當蒐證行為，不會有妨害秘密的問題。