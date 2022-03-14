今年植樹節特別有國際味！國泰慈善基金會與台北市府、英國在台辦事處、優納比科技等攜手，選擇具歷史地標意義圓山飯店後方「藍鵲平台」種下台灣原生種光臘樹，為國泰60週年，以及英國女王伊莉莎白二世登基70週年多重意義的特別日子，種下記錄歷史以及增進友誼之樹。

國泰在台灣走過一甲子，國泰大樹守護客戶形象深植人心，國泰慈善基金會總幹事鍾茂季於3月12日植樹節與台北市市長室涉外事務總監周台竹、英國在台辦事處代表John Dennis、優納比科技董事長邱賞恩與總經理何承翰種下歷史樹，國泰50位志工與保戶也一起參與，在周邊也種植150棵樹苗，讓此活動除有歷史意義，更有減碳、保護地球實質價值。

國泰植樹活動不曾間斷過，將環境教育融入植樹一環，國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示：「國泰慈善基金會自 2011年國際森林年起，當時即與各縣市政府及環境保護團體合作推動社區故事樹種植計畫，結合國泰志工和社區民眾一起種樹，截至2021年，11年來在全台各地已舉辦74場植樹活動，種下約90000棵樹，以行動營造社區共好的綠生活，用種樹行動，修復自然也喚起大家友善環境，地球永續的意識」。

國泰金控已連續五年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，邀請台股市值76％的上市櫃公司共同因應全球氣候變遷議題，更於2021年承諾接軌「RE100」，2030年落實全台據點全面使用再生能源，2050年達到淨零碳排。在低碳轉型行動方案，國泰人壽也長期關注環境永續，除了邀請員工、保戶共同響應淨灘、植樹、食農生態教育等環境關懷活動外，也率先推出行動保險、電子保單等eM化服務，成為業界首家取得環保署減碳標籤的保險公司。

國泰長期致力於「氣候、健康、培力」三大永續發展目標，不僅持續推動環境保護植樹造林，並關注氣候變遷﹑環境保護等相關議題。