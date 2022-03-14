幻象戰機14日11點25分許墜落於台東外海10浬，空軍第七聯隊政綜科長黃鼎翔對外說明。（蔡旻妤攝）

幻象戰機墜落台東外海 中校飛官跳傘獲救「意識清醒」

台東志航基地1架幻象戰機14日11點25分許墜落於台東外海10浬，中校黃重凱跳傘逃生，國搜中心獲報後立即通報相關單位搜救，由黑鷹直升機12點7分順利救起，黃重凱目前人平安、意識清醒，已在台東馬偕醫院治療。

空軍第七聯隊政綜科長黃鼎翔表示，據他了解，目前黃重凱意識清醒，至於有無外傷等，仍待醫院確認及回覆。他也進一步表示，今天上午共有2架次飛機進行緊急驅趕共機任務，另1架僚機平安返回。

據了解，中校黃重凱為41作戰隊中校分隊長、官校95年班 87期。而國防部也表示相關情形將於稍晚正式對外說明。