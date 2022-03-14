中天新聞男神主播簡至豪捲入「盜照」風波！他被不明人士盜用IG照，對方透過交友軟體Tinder約妹，結果約到簡至豪友人，讓整起事件曝光。
被盜用照片的簡至豪接受《中時新聞網》訪問時表示，他從頭到尾不知道這件事，是機警的友人告知後才曉得。據對話截圖內容，盜照人士自稱「建隆」，家住台北市內湖，目前未婚、已單身兩年，在一家公司擔任行銷主管，月薪約10萬元
「建隆」刻意打造優質形象，把妹時說自己興趣廣泛，喜歡健身、踏青、旅遊，也喜歡手錶、汽車，閒暇時還會看新聞、雜誌。
簡至豪強調，他自己只有經營臉書、IG這兩個社群平台，其他交友軟體一概沒有申請帳號，若粉絲在「覺得有疑慮的地方」看到他，歡迎私訊詢問，以免受騙上當。
「盜別人照片，我幫你出力約妹還被蒙在鼓裡，你卻大豐收爽快，這樣對嗎？」簡不忘對「建隆」喊話，謝謝認證他的帥，但如果繼續假冒下去，一旦侵犯他人權益，絕不姑息。
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