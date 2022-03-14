台灣之心愛護動物協會將偕同五名獸醫師及志工團隊前往，預計可為270隻母犬貓絕育。（台灣之心愛護動物協會提供）

台灣之心愛護動物協會將於3/23至3/25日，前往屏東縣牡丹鄉及恆春鎮舉辦下鄉絕育活動，免費為混種母犬貓絕育；當地民眾敬請把握機會報名，避免母犬貓發情、繁殖產生流浪犬貓問題。台灣之心愛護動物協會強調，民眾可採電話或線上預約報名，台灣之心將於活動前個別電話通知報到時間及術前須知。

台灣之心愛護動物協會指出，屏東縣幅員廣闊、動物醫院卻較其他縣市稀少，犬貓絕育資源不易取得。台灣之心自2013年起，多次前往屏東縣進行駐紮任務及下鄉絕育行動。希望透過將絕育資源帶進偏鄉，實際解決民眾因犬貓因發情、繁殖帶來的困擾。

志工表示，犬貓絕育活動的目標對象，主要是針對遊蕩在外、高繁殖風險的放養型家犬貓及無主流浪犬貓，藉由為牠們絕育，從源頭減少流浪犬貓產生的機會。除絕育外，活動中也會為家犬貓施打晶片及狂犬病疫苗，落實飼主責任。

台灣之心說，對位在台中市清水區的協會而言，每次前往屏東都是大工程。除了往返耗時，住宿及活動場地也有賴在地熱心單位與民眾協助租借，本次預計舉辦三場下鄉絕育活動，協會將偕同五名獸醫師及志工團隊前往，預計每日可為90隻母犬貓絕育。

台灣之心愛護動物協會強調，報名電話（04-2626-1478分機1）或線上預約報名（https://reurl.cc/e6gaej），完成預約後，台灣之心將於活動前個別電話通知報到時間及術前須知；如未排上，將不另行通知。