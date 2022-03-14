中國COVID-19本土疫情再起，廣東省深圳市即日起全市封閉，連帶也讓市場對鴻海集團（2317）在龍華和觀瀾的iPhone生產重鎮動向，產生關注，鴻海集團表示，深圳各園區配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間尚有待當地政府通知，不過鴻海集團已啟動備援廠區，以降低對營運的影響。
中國COVID-19疫情再起，在多個省市蔓延，其中廣東省深圳市12日又新添66例案例，為扼止疫情，中國在13日晚間宣布全市今天起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理，也讓廠區位於深圳的鴻海龍華、觀瀾廠受到衝擊，鴻海集團證實位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）已配合當地政府防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。
鴻海集團表示，除了龍華、觀瀾廠外，鴻海 尚有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。另在公司園區內，也同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工的生命安全與身體建康。
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