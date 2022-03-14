台積電近2個多月來，因零股交投熱絡等因素，帶動股東人數持續攀升，至上周五（3月11日）止，股東人數一舉超越115萬戶大關，依往例來看，台積電股東數飆破百萬人的同時，大戶數跟著下降，也是股價的相對低點，未來有待籌碼重新沉澱，股價才有機會再度展開一波攻勢。

台積電到3月11日止，股東數為115.38萬多人，較前一周（3月4日）的100.37萬人，足足高出15萬戶，散戶透過零股交易或定期定額搶進的跡象明顯，帶動股東數飆增，再度改寫歷史高峰。

從台積電去年3月一路至8月間，股東數多落在100萬戶以上之後，股價隨即陷入570元至600元以上的整理態勢來看，短期內，除非俄烏戰火停止，美國升息衝擊也快速消化，否則台積電股價恐再度入整理格局。

據統計，今年來至3月11日止，台積電零股交易金額為523.48億元，較去年同期的493.04億元增加30億元，增幅6.17％。不過，去年3月12日，台積電股東數僅有94.67萬人，等於是今年比去年同期大增超過20萬人。