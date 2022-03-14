幻象戰機墜落台東外海 中校飛官跳傘獲救「意識清醒」

台東志航基地一架幻象戰機（編號2017）今（14）日上午11時25分左右於台東外海處墜落，飛行員黃重凱中校彈射跳傘後被黑鷹直升機平安救起，而台灣購入幻象戰機後，加上本次事故已發生7次失事紀錄，共有4位飛官因此殉職，《中時新聞網》也整理出相關資訊供民眾檢視。

1989年，時任參謀總長郝柏村前往法國進行訪問，促成購買幻象戰機的交易，1997年首批幻象2000-5型戰機抵台，隨後總數60架的幻象戰機陸續交機，空軍也在1998年正式組成第一支幻象戰機中隊。

◎1999年10月，編號2053的幻象戰機在執行夜航訓練任務時，因引擎吸入飛鳥導致失去動力，最後戰績於新竹外海墜毀，少校吳彬福、吳彬福吳世峰跳傘後幸運獲救，是我幻象2000戰機的首起失事紀錄。

◎1999年12月，編號2036的幻象戰機在蘇澳外海進行戰鬥訓練時從雷達上消失，少校江金亮失蹤屆滿6個月後才宣布因公殉職。

◎2001年11月，編號2058的幻象戰機在執行例行訓練任務後，於新竹外海上空消失，中校張健翔被漁船發現後不治殉職；上尉劉浩帆的部分遺體則在2002年才被發現，經DNA比對後證實是其遺體。

◎2002年11月，編號2057的幻象戰機在執行例行飛行訓練任務時，疑似因鳥擊導致座椅下方的液態氧外洩，少校虞德忠與中尉何威克成功迫降後平安逃生，隨後該戰機起火燃燒，後成功進行修復。

◎2013年5月，編號2052的幻象戰機在換裝訓練中發生機件故障，於苗栗後龍外海處失去蹤跡墜海，所幸中校劉永祥與中尉鄭育騰成功跳傘逃生。

◎2017年11月，編號2040的幻象戰機在執行訓練時，於基隆市北北東方向外海處失聯，上尉何子雨的遺體始終未被尋獲，最終在2019年時將其軍服放入棺木內下葬，該架戰機的黑盒子一直到2019年10月才被尋獲。