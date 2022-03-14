台北市法務局今日發布消費警訊指出，譽元有限公司於大安區所經營的「Habit21專業健身」於2021年12月間無預警歇業，經北市府要求說明，業者卻持續神隱，已涉違反消費者保護法、勞動基準法及勞資爭議處理法，遭市府開出三張罰單，罰鍰金額共計新台幣6萬2000元。

法務局消保官龔千雅表示，北市接獲多名消費者投訴「Habit21專業健身」無預警歇業，購買的教練課程遲未退款，為釐清受影響消費者人數、金額及業者處理方案，法務局在去年12月前往場館稽查，並在今年1月會同體育局函請業者說明，負責人最初表示所訂時間無法配合，市府同意改期後，卻仍未出席，規避調查，罔顧消費者權益，衣《消保法》裁處3萬元罰鍰。

北市勞動局指出，已收到4件勞資爭議事件申訴，包括雇主積欠工資、未出席勞資調解會，經合法通知雇主仍規避勞動檢查，依《勞動基準法》規定處罰鍰3萬元，及《勞資爭議處理法》規定處罰鍰2000元。

龔千雅指出，本案消費爭議已難以透過訴訟外協調機制處理，以刷卡方式購課者可盡速洽詢發卡銀行是否可提起爭議帳款賠付申請；現金方式購課者則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。

受害者陳先生表示，去年2月向業者買36堂課程，共計5萬多元，在去年12月教練有告知公司會惡性倒閉，將跟負責人退費申請，但負責人始終無回應，教練也是受害者，薪資都沒收到，有開勞資協調會，該公司負責人也沒出現，只能向法務局做申訴，

陳先生說，買了36堂課，只上了12堂，剩下應退款3萬7920元，當初是刷信用卡，已向發卡公司申請爭議款項，目前尚未實際收到退款。