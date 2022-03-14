被視為下屆桃園市長熱門人選的台北市議員羅智強，「千里傾聽桃園之旅」14日邁入第2天要行腳蘆竹，除感嘆美福火警讓蘆竹居民苦不堪言，也爆料是台中市長盧秀燕鼓勵他行腳桃園傾聽基層聲音，面對蔡政府有意將兵役從4個月延長至1年，他說：「和平時代可能過去了！」，不能再用過去兩岸關係水乳交融、承平時期來看待國防，除喊話：「蔡英文總統加油！」，也希望政府好好擬定最能捍衛台灣安全的國防政策，相信全民都會支持。

羅智強今被問及年輕人兵役問題，他說自己曾擔任過總統府副祕書長，深知兩岸或是國家安全、國防安全是動態的，過去兩岸非常緊張、甚至823砲戰時期，沒人會質疑台灣實施徵兵制，但兩岸慢慢走向和平，確實有兵役上考量出現。

「但現在烏克蘭情勢和兩岸關係緊張，贊成政府思考徵兵制問題！」羅智強說，天下沒有白吃的政策，任何政策決定後就要付出，就像這次「鋼鐵教召」，自己也曾當完2年很硬的兵，感覺很驕傲、榮譽，為保家衛國父出一份心力，若每個人都為保家衛國付出心力，就會是鋼鐵國防。

「和平時代可能過去了！」羅智強認為，從兩岸情勢、國際動盪跟烏俄狀況來看，台灣民眾要有心理準備，不能再用過去兩岸關係水乳交融、承平時期來看待國防，喊話：「蔡英文總統加油！」，希望蔡政府好好擬定最能捍衛台灣安全的國防政策，相信全民都會支持好的國防政策。