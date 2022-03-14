良得電(2462)子公司凱聯國際及怡富萬電業南木輋片區城市更新單元(單元名稱)規畫項目，已通過2022年龍華區城市更新工作領導小組第一次審議會議，良得電初估，潛在利益高達新台幣70億元到80億元，受此激勵，良得電今天盤中股價逆勢漲停。

良得電子代子公司凱聯國際及怡富萬電業公告，深圳市民基置業發展有限公司之南木輋片區城市更新單元(單元名稱)規畫項目，已通過2022年龍華區城市更新工作領導小組第一次審議會議，並依據中華人民共合國相關法令規定予以公開展示。

良得電表示，公司民國103年2月25日董事會決議通過與深圳美佳華實業有限公司後以深圳市民基置業發展有限公司為項目實施主體)之合作案，以土地使用權及更新改造權利交換取得商務辦公住宅；該案為深圳市龍華區城市更新單元，項目名稱為南木輋片區城市更新單元，位於福城街道觀瀾人民路與觀瀾大道交匯處東南側，更新單元整體面積106739平方米，規畫容積共507540平方米，本公司與深圳市民基置業發展有限公司合作案位於01-02(商業及二類居住用地)及01-03(商業及二類居住用地)二地段；南木輋片區城市更新單元已於民國111年3月12日獲龍華區城市更新和土地整備局核准，本項目坐落於深圳龍華區地鐵4號線茜坑站雙出口區域。

據了解，目前當地每平方米約人民幣6萬元，以良得電持有約29500平方米，良得電初估，潛在投資收益高達70億元到80億元。

在本業部分，良得主要產品為交流電源線、直流電源線組及電線暨電纜，近兩年，公司積極搶進電動車市場，電動車AC外部充電線出貨給歐洲及美國車廠，公司預估，今年車用相關產品占比可望達5%到10%。

良得電前2月合併營收為7.39億元，年增3.02%，由於產品組合優化，公司預估，第1季可望較去年同期虧損轉虧為盈，全年營收可望較去年成長3%到5%，獲利成長幅度將優於營收。