LeBron James just created his own club:



30K PTS

10K REB

10K AST



ICONIC 👑 pic.twitter.com/DafhFsK2E3 — NBA University (@nbauniversity) March 14, 2022

湖人球星詹姆斯（LeBron James）14日成為聯盟唯一的10K-10K-10K俱樂部成員，也就是得分1萬、籃板1萬、助攻1萬的歷史第一人。詹姆斯在達標之餘還「多出」26824分，同時成為得分3萬、籃板1萬、助攻1萬的俱樂部創始者。

生涯總得分超越麥可喬丹（Michael Jordan）的時候，詹姆斯曾表示，他不想被貼上「得分手」的標籤，他始終認為自己是playmaker，掌控球場的全能球員。

NBA能夠砍下1萬分的球員很多，歷來共有381人。籃板1萬的也有42人，頂級前鋒還是辦得到。然而助攻1萬的難度非常高，僅有7人達到，這也是讓詹姆斯在數據上傲視群雄的資本，他是那7人之中唯一的前鋒。

事實上除了詹姆斯之外，連9000籃板、9000助攻的球員都不存在。以賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）領銜的前場猛將，生涯3萬分、1萬籃板的球員也有5人，但只要再算上1萬助攻，就只有詹姆斯能達到。

此外NBA官網統計，在生涯第19個球季還能場均拿到10分以上的球員，詹姆斯的平均得分是最高的29.7分，並且擁有最高的真實命中率62%，其次是布萊恩（Kobe Bryant）的17.6分。真實命中率就是包含兩分球、三分球、罰球的整體投籃能力。

值得一提的是太陽隊「神控」保羅（Chris Paul），保羅原先是聯盟的2萬分、1萬助攻俱樂部創始者，現在他的老友詹姆斯成為另一個會員。曾經單季平均大三元的韋斯布魯克（Russell Westbrook）目前累積23047分、7455籃板、8531助攻也相當驚人。