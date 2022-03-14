168斷食法近年來受到不少人青睞，顧名思義就是將進食時間濃縮在8小時之內，其餘16小時則不能攝取有熱量的食物。肥胖症專科醫師陳韋螢指出，斷食法作為飲食策略的一種，若能運用得當確實有效，前提是必須掌握5大成功關鍵。

▍循序漸進拉開斷食的時間

不急著一開始就168或隔日斷食這種不方便執行的方式，像一般上班族就建議可以從斷食12小時開始，接著再慢慢調整為14、16、18小時。

▍配合作息選擇斷食時段

建議配合個人的生活型態去選擇斷食種類，以168斷食為例，首先須訂出斷食時間，從晚餐18：00～19：00結束後，開始斷食16小時，到隔天中午11：00剛好可以配合午餐時間，早餐就用一杯黑咖啡或是原味茶飲作為替代。

▍進食窗口是能否成功的關鍵

進食窗口如果熱量攝取沒有限制，不但沒用反而出現反效果；選擇的食物充斥各種高油高糖加工品，即便斷食時間再長也沒太大幫助。

▍了解斷食的飢餓感

循序漸進去延長斷食的時間能幫助適應飢餓感，空腹時多攝取水份，可以改善空腹的不適。

▍特殊族群務必詢問醫師

本身有慢性疾病或正處於急性病症者、老年人、孕婦及兒童都不建議自行嘗試斷食法。因為這些族群的營養需求與常人不同，不當的作法不但無效反而有害。

最後，陳韋螢表示，間歇性斷食法強調的是進食的時間，並未對飲食內容有太多調整，因此相對容易執行，再加上為了確實執行斷食法，個人的生活型態也隨之變成比較規律且健康的狀態。但她也強調，減重是過程，最重要是養成一個穩定健康的生活型態才能長久維持。