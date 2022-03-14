俄烏緊張升溫，台股2月下挫，但一反元月投資人在行情震盪減碼台股基金，上個月台股主動基金及台股ETF買氣雙雙成長，推升台股基金總規模首度突破兆元大關！投信投顧公會統計，2月台股ETF規模大增451億元，台股主動基金增加173億元，在兩大類台股基金皆湧入超過百億元的資金，整體台股基金規模衝上1.03兆元里程碑。

投信投顧公會14日公布2月境內基金規模，原先在元月台股震盪，台股基金買氣一度衰退，但2月行情波動進一步增加，相較於元月有較低的進場位階，反而帶動投資人轉向加碼，愈跌愈買推升台股基金規模上衝。

二月台股主動基金重返成長、單月規模增加173.1億元，台股ETF規模更大增451.0億元，加上台股ETF連結基金、指數型基金合計小幅增加3.1億元，雖台股槓反ETF減少108.9億元，合計台股基金總規模增加518.3億元，從1月的9,781億元來到1.03兆元，飛越兆元大關。

這是台股基金發展35年來，台股基金規模正式締造兆元的紀錄，且投信手握資金不斷擴大，已經逐步改變台股市場生態，一項指標正是投信在本波俄烏衝突重挫指數、至11日逆勢連28個交易日買超台股，不僅創下史上最長買超，合計上市買超金額高達783億元，更扮演支撐台股的重要支柱。

台股基金龍頭元大投信持續坐擁領先影響力，二月元大投信台股主動基金及ETF合計規模來到4,621億元，月增119.7億元，其中台股主動基金在三月中規模創643億元新高，帶動元大投信整體管理規模10日創8,361億元新高。

另同樣在台股ETF快速發展的國泰投信、富邦投信等，上個月台股基金及ETF規模也成長超過百億元，都扮演本波加碼台股的投信指標。其中台股主動基金以300億級別的元大台灣高股息優質龍頭基金，200億級別的安聯台灣科技基金、安聯台灣大壩基金，及150億級別的安聯台灣智慧基金均月增逾10億元領先；台股ETF則以元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)為成長前三，0050、0056規模3月在分別突破2,000億元及1,200億元大關，國人加碼以大型穩健及高股息類型的基金為焦點。