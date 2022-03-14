國民黨立院黨團今針對高房價、租屋問題舉行記者會。房價飆升帶動租金大漲，進而將造成少子女化問題。國民黨團總召曾銘宗認為應該推動「囤房稅」，給年輕人居住正義。國民黨團副書記長吳怡玎則認為，就算實價登錄早納入租屋，但還是有租屋黑市問題存在，應完善租屋實價登錄制度，維護租屋族權益。

曾銘宗表示，目前台灣房市現況，只有「漲、漲、漲」三個字可以形容，根據內政部統計資料顯示，從107年第3季到110年第3 季，已經上漲115％，成交棟數從108年到110年成長了16％，換句話說，房價一直漲，年輕朋友根本買不起，不敢結婚生小孩，政府必須出來面對。

曾銘宗表示，根據財政部110年非自住統計數字顯示，持有一戶79.54％、二戶有13.03％、三戶有3.92％、四戶有1.64％、五戶有0.7％、六戶有0.38％、七戶有0.21％、八戶有0.15％、九戶有0.09％，最誇張的是10戶以上的有0.34％有1703人；因此，從財政部統計數字顯示。

國民黨團提出《房屋條例》第五條修法草案，也就是囤房稅修法，提高非自住住宅稅率上限，由3.6％提高到5％；持有四戶以上的房屋者，稅率最低不得少於5％。修法的效益在於杜絕炒房、保障自住權益，實現租稅公平。

吳怡玎則提到，現在的年輕人買不起房子，只能租房子生活，居住正義也包括租房。國民黨團提出幾個修法方向，一、提高租屋支出抵減稅額並改列特別扣除額。二、提高租屋收入免稅額。三、押租金第三方信託管理機制。四、社會住宅不應追求自償性。五、完善租屋實價登錄制度。

吳怡玎指出，租屋實價登錄有其法源，但實際登錄租屋時價資訊少之又少，如何讓租屋實價登錄落實，政府應該拿出具體辦法。

國民黨團副書記長陳以信表示，蔡政府所謂興建20萬戶社會住宅，有12萬戶在興建中，更新完工或興建中的戶數，只有5萬6千戶，社會住宅新建數量達成率只有46％。其次，8萬戶的包租代管，全國只有3萬多戶，包租代管執行率只有41％，由此可見，蔡政府的社會住宅政績，通通不及格。