工總理事長王文淵透過台塑集團發出新聞稿辭去理事長一職，對此，綠委林楚茵表示，該走的不是理事長，而是造謠生事的秘書長。

針對303大停電，林楚茵今（14日）在臉書發文表示，停電調查真相沒有公布前，工總就發出新聞稿批評台灣的能源政策，第一時間她就質疑明明有人為疏失的停電事件，工總的發言根本是牛頭不對馬嘴，沒有事實根據的建言根本無助產業發展！

林楚茵指出，等到上午王文淵發出新聞稿宣布辭去工總理事長，才發現原來一切都是秘書長蔡練生假傳聖旨，甚至不聽理事長王文淵的提醒，蔡練生一意孤行，甚至製造不必要的糾紛，林批評，「試問工總縱容這種刻意搬弄是非，無事生波的秘書長，如何整合台灣產業？對政府的建言又有多少是假傳聖旨」？

林楚茵直言，更可惡的是，蔡練生上午接受媒體訪問時，竟然還可以大言不慚的回應：「王文淵並未告知辭職一事，平時也相當尊重王文淵。但被問及是否與發佈新聞稿有關，他則透露，新聞稿王文淵看過，也討論過，是不是有其他的壓力就不得而知。」

針對蔡練生的回應，林楚茵認為，又是一個鐵打的衙門流水的官的官僚心態，攸關全台灣工業產業的公會，秘書長公然發出理事長不認同的新聞稿，有沒有偽造文書？