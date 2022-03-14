台中市81歲張姓老婦頭戴大斗笠，12日晚間呆坐在他人家門前，屋主發現報警。東勢警分局新社分駐所員警趕往，因老婦戴斗笠及表示住237等關鍵，員警立即認出其身分，立刻護送返家。

東勢警分局指出，熱心民眾12日20時許報案，稱一位老婦呆坐在他家門前疑似迷途。東勢分局新社分駐所副所長郭文達、警員李亦騏獲報立即前往，抵達後見張婦戴著大斗笠，神情緊張且無助。

員警先關心、安撫老婦情緒，並請熱心民眾提供熱茶給老婦。張婦告知員警自己外出散步，家住237活動中心下方，但正確地址不知道。郭文達突然回想起，所內卓姓義警曾說過近期在新社區華豐街(元帥太子宮)旁，有位婦人戴著「大斗笠」走來，不斷表示「要回家237」，當時在旁民眾有人知道婦人所說237住所，由卓姓義警協助護送婦人返家。

郭文達立即與卓姓義警聯繫比對身分，確認老婦住址順利護送其安全返家。在外找尋張婦的兒子得知母親已平安，趕緊返家照顧她，並頻頻向警方道謝。

東勢警分局表示，主動關懷及協助迷途長者平安返家是警察的職責之一，但仍呼籲民眾平時應多關心家中長者之動向，建議家屬勿讓家中失智老人單獨外出，且若能在其身上配掛足資辨識身分之物品(基本資料或聯絡電話)，可防其不慎走失時，員警或熱心民眾能順利送其返家。