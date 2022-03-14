警方在邱嫌出租套房起出海洛因22.67公克、安非他命9.34公克、K他命0.85公克、14包的毒咖啡包、吸食器及現金19萬9千元及等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣邱男拿來防身之用的空氣槍、6發子彈等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市刑大偵八隊警方日前發現邱姓男子在出租套房販毒，8日掌握邱嫌外出行蹤，研判要交易毒品，趁邱男在車上休息時，以偵防車前後包抄，當時邱男在車上大辣辣地吃著香噴噴的雞排，渾然未覺警方靠近，等到意會過來時已來不及，落網時，口中還咬著雞排；警方在邱男套房起獲海洛因、安非他命等共計30多公克毒品及14包毒咖啡包。

警方指出，35歲的邱姓男子在前鎮區光華一路的出租套房販賣各式毒品，高市刑大偵八隊22分隊警方接獲線報，歷經數月跟蹤蒐證後，聲請搜索票，8日掌握邱男駕車外出的行蹤，尾隨跟監。

警方發現邱男在光華路和四維路口下車，因肚子餓跑到炸雞攤位買了雞排後，又走回車上休息，研判邱男大啖雞排毫無戒心，於是以偵防車前後包抄後，隨即衝上前將車門打開，一把將邱男拉下車，當時邱男被警方的舉動嚇到措手不及，邱男捨不得丟下雞排，上警車前，還央求警方「讓他吃一下」，令警方啼笑皆非！

警方隨後押著邱男至套房搜索，在屋內查獲邱男31歲的魏姓妻子以及34歲的藥腳林姓男子，並起出海洛因22.67公克、安非他命9.34公克、K他命0.85公克、14包的毒咖啡包、吸食器及現金19萬9千元及等證物，以及邱男拿來防身之用的空氣槍、6發子彈等物，訊後依違反毒品危害防制條例等罪將邱男等3嫌移送法辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！