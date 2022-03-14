國際股市受地緣政治、通膨等影響，波動持續，台幣轉貶、外資持續撤離台股，上周外資在集中市場賣超高達1809.75億元，再度創下單周賣超新高，累計今年以來外資賣超已經突破4000億元，達到4375.22億元，也接近去年全年4540.97億元賣超數字。

外資總持有股票市值為22兆3474.97億元新台幣，占全體上市股票市值的41.75％，較3月4日的23兆2337.56億元新台幣，減少8862.59億元。

在個股買賣超部分，上周外資買進面板雙虎、調節晶圓雙雄，群創(3481)、友達(2409)居外資上周買超前兩大，張數分別為79,842張及37,233張，慧洋-KY(2637)買超21,767張排第三。

台積電(2330)、聯電(2303)上周分別賣超168,039張及59,825張，居台股外資賣超前兩大個股，元大金(2885)賣超57,219張排第三。