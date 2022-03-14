2月受到俄烏戰火及美國擬升息等二大黑天鵝衝擊，證券商承作定期定額金額創近5個低點；投資人投資個股及ETF戶數也同步呈現下降趨勢，尤其元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）小資族最愛的二檔國民ETF，投資戶數分別大減12,478戶及13,220戶，另個股最愛台積電（2330），也掉了6,393戶。

證交所日前公布，2月分證券商承作定期定額投資金額大幅降至37.43億元，為近5個月來新低，也較1月的歷史新高45.45億元大降8.02億元。

證交所最新公布證券商承作定期定個的個股及ETF投資戶數統計，結果幾乎全面大減，在個股投資戶數前十高股依高低排序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金等，金融股依然是小資族的最愛，且十檔中金控股占了高達七檔。除了台積電減少近6,400戶之外，兆豐金也減少逾2千戶，玉山金及中華電也各少了1千多戶。

至於ETF投資戶數前十高依序為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、國泰智能電動車、富邦越南、國泰股利精選30等。除了二大國民ETF銳減逾1萬戶之外，富邦公司治理也減了4千戶、富邦台50也大減3千戶以上，元大臺灣ESG永續減少2千多戶，國泰台灣5G+及國泰智能電動車都各減少上千戶。

不過，相當受到關注的是，從證交所統計，個股及ETF投資戶數各前20高的標的中，2月只有國泰永續高股息一枝獨秀，逆勢增加 2,100戶，其餘39檔個股及ETF，多較1月減少數百戶至數千戶。