俄烏衝突爆發，導致主要股市劇烈震盪，加上美升息在即，市場不確定性升溫，帶動VIX指數快速飆高，自低檔波段上升超過8成，重回歷史高檔區，法人認為，具ESG長期投資概念的ETF投資價值浮現，為定期定額穩健布局機會。

元大投信指出，從歷史經驗來看，戰爭利空對於台股的影響僅為短期情緒面衝擊，不會改變股市的長期走勢。隨著台股企業獲利持續增長，加上台股今年可望有平均4%以上現金股息殖利率的保護，可望提供良好的下檔支撐。

元大台灣ESG永續ETF研究團隊指出，以台灣第一檔綜合考量ESG三大面向表現的臺灣永續指數為例，自2016年以來，其含息報酬相對台股加權股價指數，多有抗跌領漲的表現，且其累積含息報酬更以169.9％，領先臺灣加權股價指數的158.2％

顯示擁有ESG特色的投資標的，確實有機會創造優於大盤的報酬。其優異的績效成績，也獲得勞動基金運用局採用，用以做為全委代操績效指標之一。

根據Refinitiv Lipper統計，去年全球有超過6,000億美元流入ESG資產，追蹤臺灣永續指數的元大臺灣ESG永續ETF（00850）獲得資金大舉流入，規模順勢突破百億元。

此外，證交所公布資料顯示，券商定期定額業務中，00850今年1月底定期定額戶數增長至超過13,457戶，排名第7，較去年同期間8,533戶大增近6成，只要0050的1/4價，又帶有ESG選股因子的00850，得到小資族的高度認同。

元大投信指出，隨著全球面臨愈來愈嚴重的氣候變遷、通膨高漲等問題，當前又有利率開始走升以及俄烏戰雲密布等風險橫阻在前，依據永續投資理念篩選的企業，更有機會從容應對未來所面臨的嚴峻挑戰，長期而言最具成長潛力。

面臨市場劇烈波動，投資人可將ESG永續相關ETF做為逢低布局或是定期定額的首要投資標的，操作上攻守兼備，可作為現階段的投資挑戰與機會。