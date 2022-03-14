由台中市不動產開發商業同業公會主辦的「台灣建築大聯盟第六屆高爾夫球公益聯誼賽」，日前在台中國際高爾夫球場盛大舉行，球賽邀集全國不動產業界代表到場參賽，同時邀請協力廠商與市府長官參加，此次特別結合公益做愛心，捐贈台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體，造福社會。

這場公益高球賽活動，延續精采賽程與同樂晚宴，台中市不動產開發公會理事長林正雄特別在賽中，感謝桃園市不動產開發公會理事長李文科、苗栗縣不動產開發公會理事長沈林傑、大台中不動產開發公會王至亮理事長、嘉義市不動產開發公會陳資雲理事長、台南市不動產開發公會郭建志理事長、大台南不動產開發公會詹雅喨理事長、高雄市不動產開發公會黃烱輝理事長與屏東縣不動產開發公會王世賢理事長所帶領的各公會理監事團隊一同參與本屆賽事，也感謝全國各公會在各地對於建設產業的努力，此次特別攜手參賽選手一同愛心做公益。

主辦球賽的公會運動委員會表示，全國各不動產開發公會皆齊心認為，企業取之於社會也需善盡社會責任，以推廣健康生活及社會回饋做為本次賽事目標，每次的活動不僅僅是運動賽事舉辦，推廣公益、關懷社會更是重點志業。 林正雄也表示，不動產業在公益議題上一直都是不落人後，今年台灣建築大聯盟高爾夫球賽也以實際行動貢獻各公會的心力，將捐贈台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體，期盼以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。