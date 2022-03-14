THANK GOD IT’S FRIDAY！台北富邦勇士本季首次主場周五夜晚將在3月18日與你看球迎接周末的到來。5連勝的勇士攜手打造【THANK GOD IT’S BRAVES FRIDAYS】主題日，陪全場剛下班下課的勇士球迷紓壓解放！

忙碌了整個禮拜身心疲倦，下班需要小確幸，本場賽事的賽前活動，富邦勇士要邀請一位幸運球迷來擔任開球嘉賓！只要在富邦勇士官方Facebook【下班小確幸！我要當開球嘉賓】貼文下方附上3月18日當日門票，並留言加標記一位好友「上班上課好無聊，我要當VIP上場開球啦！」，即可獲得開球嘉賓抽獎資格，被抽中者除了能開球外，該日座位也將直接升等至VIP席觀看球賽！留言時間至今日（3月14日）晚間23:59，預計於3月15日公佈抽獎結果。想站在200公分巨人中間開球的球迷，千萬別錯過這難能可貴的機會！

下班下課就是要紓壓，勇士球迷當天進場即可獲得干擾神器尖叫雞和上班族消夜必備「Indomie營多麵」，同時職場在走，名片要有，進場時提供一張個人名片即可獲得勇士LINE貼圖貼紙，並獲得中場活動抽籤資格，勇士將從中抽出10位幸運的球迷獲得安心入眠頸枕、球衣積木名片架及UBA冠軍賽門票兩張！

而本場勇士出任務攤位「打鏢高手」、「洩壓分貝機」和「討厭鬼走開」不僅讓球迷發洩紓壓，挑戰成功者還能帶走人氣辦公室團購美食「海邊走走愛餡蛋捲」及療癒小物，一舉數得。同時還設立「Tokuyo紓壓小站」讓忙碌一周的球迷，都能徹底的放鬆，凡體驗紓壓小站即享Tokuyo全館91折數位折價券以及紓壓神機「Mini 玩美椅Pro」、「SS騎馬深蹲機」當天超殺優惠價。

勇士神預測準備了TGI FRIDAYS星期五美式餐廳和Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐券送給成功挑戰者。而中場遊戲「勇者不倒滾大球」，只要成功在最短時間內將大球從底線滾動繞行障礙物並固定於指定位置，就可獲得Tokuyo玩美小摩mini筋膜充電按摩槍。

富邦勇士3月18日晚上七點面對來勢洶洶、戰力升級的高雄鋼鐵人，需要所有人的能量釋放。來到勇士主場看球就是享受，搭配【THANK GOD IT’S BRAVES FRIDAYS】主題日周五夜晚小確幸，讓大家暫忘生活中的辛勞！