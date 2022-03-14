雲林縣政府活化海水統籌供應系統，擴大提供口湖鄉養殖區優質海水。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善口湖鄉青蚶養殖區養殖用水品質、解決養殖引水與防洪排水的衝突，規畫「下崙海水統籌供應系統以延管方式供應青蚶養殖區海水用水」工程，14日舉辦動土典禮，藉由進水、排水分離，兼顧養殖品質提升與防洪排水能力。

口湖鄉是雲林縣重要養殖漁業生產區，其中青蚶養殖區漁民主要以架設引水管從周邊排水溝渠抽取海水，但排水溝渠的海水水質並不穩定，不僅影響養殖物的育成率，且眾多引水管也會降低排水溝渠的排水防洪能力，縣政府因此研議興建青蚶地區海水引水設施。

雲林縣長張麗善表示，目前「下崙海水統籌供應系統」取水量為15.6萬CMD，不僅足夠供應下崙地區養殖用水，還可支援其他養殖區，因此此次工程擬將海水藉由延管引至青蚶養殖區，估計可增加約100公頃的供水面積，除可提高系統利用率，也能讓養殖水產有更好的育成率。

漁民指出，進水與排水分開，這樣就不會有交叉汙染的問題，因為排水溝渠的水可能已被汙染，引來作為養殖用水會產生很多問題，使用海水統籌供應系統的水就沒有這個問題。

縣府說明，此工程分為2期，第1期為幹管延管及2座水管橋，工期480日曆天；第2期為支管延管工程，工期240日曆天。已獲中央「養殖漁業振興計畫」核定經費3.94億元，預估完工且營運3年後，用水量可達4萬CMD。