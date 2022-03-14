大永行銷有限公司業務副理李宗宏指出，貨款都是辛苦血汗錢，要求探索夢號出面交代清楚。（陳彩玲攝）

星夢郵輪「探索夢號」母公司傳因疫情出現財務危機，郵輪將於今晚駛離基隆港，地方得知消息感到不捨，但也有數名合作廠商跳出表示，探索夢號今年積欠14家廠商貨款，至少500萬元未繳清，已委由律師代為處理求償。

探索夢號去年5月受疫情影響，預防性停航長達7個月，每月花費成本近1億2000萬元，直到去年12月31日疫情趨緩才復航，並重啟台灣母港航線，但因冬季航程海象不穩定，以及諸多因素使旅客報名數量不如預期，導致銷售狀況不好。日前傳出星夢郵輪母公司雲頂香港面臨破產危機，台灣也有數十名員工遭資遣，探索夢號預計今晚離開基隆港，前往馬來西亞停泊。

基隆港務分公司指出，探索夢號船務代理日前申請今日下午6時離港，目前正與航港局申辦相關出港手續，待航港局指示後同意出港，另經查該船無逾期欠繳相關費用問題。

不過，今天上午有合作廠商出面指控，探索夢號積欠數百萬元帳款。大永行銷有限公司總經理傅怡漳表示，與郵輪合作約4年，今年1月開始，向對方催討帳款都沒有下文，初估超過100萬元貨款未繳清，與同業聯繫後，才知道還有其他人受害，目前統計14家廠商請不到款項，已委由律師處理。

大永行銷有限公司業務副理李宗宏指出，公司主要提供乾貨原物料，包括柴米油鹽醬醋茶，他提及，貨款都是辛苦血汗錢，除要求對方出面交代清楚，也希望政府未來針對外商公司與台灣廠商交易部分，給予保障及保護措施，避免類似情況再次發生，求助無門。

另一不願具名林姓廠商指出，預估探索夢號積欠575萬元貨款，其中蛋商約20萬元、海鮮業者2間約100萬元、酒水2間約80萬、烘培原物料2間約10萬、蔬果商4間約140萬、乾貨商2間約125萬、肉類約90萬。