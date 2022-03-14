烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日在推特點名華碩，呼籲華碩終止與俄羅斯客戶的合作夥伴關係，「人民的性命比任何時候都仰賴華碩的決定」；不過，他卻忘了，烏克蘭出售大量尖端武器給共軍，這些武器到時候是會殺死台灣人，而筆電卻不會殺人。

費多羅夫推文一出，台灣一大群「我是烏克蘭人」就在網上起哄：「為何不願回應？應該停止在俄羅斯販售，快點下架俄羅斯」，「台灣之光不要變成台灣之恥」。

對此，孫文學校總校長呼籲蔡政府，應同時要求烏克蘭也應該做出承諾，從此停止出售任何有助於中共武力犯台的科技，以維護兩岸和平。

張亞中指出，中共的第一艘航空母艦遼寧號的原型瓦良格號是烏克蘭賣的；烏克蘭也將野牛級氣墊船賣給中共，使得中共得以改善其野馬級登陸氣墊船；如果兩岸發生戰爭，航空母艦與登陸氣墊船都是中共攻台的利器；不止如此，中共多項攻台武器科技均來自烏克蘭。

張亞中說，當烏克蘭在用道德來要求華碩時，烏克蘭自己是否先需要對以往的作為道歉？並公開宣示，日後絕對不出售任何武器科技給中共，以避免用於日後兩岸軍事衝突？如果烏克蘭做不到，憑什麼要求台灣華碩？憑什麼高喊「科技是用於和平，而非戰爭」？何況華碩只是一般民間電子用品，與戰爭武器無關。

民進黨副秘書長林飛帆日前一句「此刻我們都是烏克蘭人」，使得他個人聲量、討論度瞬間飆升；張亞中向「品觀點」表示，希望國人能認清俄烏戰爭的本質，在同情烏克蘭人的同時，是否也應該關注一下烏東遭到無情屠殺的俄羅斯裔居民?

張亞中指出，政府的作為一定要符合國家利益，台灣跟著美國制裁俄羅斯，有沒有想過台俄關係比台烏關係更密切、更重要，我國在俄羅斯還有代表處，在烏克蘭卻沒有，這就是關鍵。

張亞中強調，當歐洲的法國、德國都在積極穿梭、運作俄烏停戰時，美國和英國卻基於國家利益考量，不希望戰爭太快結束，以便繼續施壓盟邦共同對抗俄羅斯。