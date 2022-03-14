力士(4923)、綠界科技(6763)及寶緯(4558)將分別於3月14日、3月15日及3月17日上櫃掛牌；歐付寶(6878)亦將於3月17日上興櫃掛牌。

由宏遠證券及國泰證券承銷的力士於3月14日以每股61.9元上櫃掛牌；力士公司主要從事分離式半導體元件之設計研發與銷售業務，主要產品為金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET及WAFER)，並搭配銷售二極體(Diode)、雙極性接面型電晶體(Transistor)及網路變壓器等產品，董事長為張(晉)誠，110年合併營收為11.05億元，稅後盈餘為1.39億元，每股盈餘為5.73元；111年前2月合併營收為2.08億元，年增34.09%。

綠界科技公司將於3月15日以每股760元上櫃，綠界科技主係從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，110年合併營業收入為14.06億元，稅後盈餘為3.17億元，每股盈餘為21.42元；111年前2月合併營收為2.28億元，年增14.41%。

寶緯將於3月17日以每股40元上櫃掛牌；寶緯公司主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹(勳)霖，110年前3季營業收入為15.53億元，稅後盈餘為1.44億元，每股盈餘為3.27元；111年前2月合併營收為3.16億元，年增9.74%。

在興櫃部分，歐付寶將於3月17日上興櫃掛牌；歐付寶成立於100年9月，主要業務為電子支付，董事長為林一泓，總經理為林延壽，目前股本為7.26億元，110年營收為1.08億元，稅後淨損為1955萬元，每股淨損為0.27元；111年前2月合併營收為1619萬元，年增7.06%。