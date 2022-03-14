中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及73例境外移入(35例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡分別為30多歲及20多歲。

指揮官陳時中表示，今日新增的2例本土，其中一人是家住在基隆，是今天早上才通報的，為案21497，工作地在台北市，因才剛剛發病，有到醫院去看診，開了藥但持續發燒，快篩陽性後再篩檢為陽性，Ct值是13.1。據了解，該名確診者是北巿五分埔的員工。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為42例男性、30例女性、1例調查中，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自索羅門群島(6例)、越南(5例)、香港(4例)、泰國及美國(各3例)、新加坡、緬甸、印尼、德國、澳大利亞、馬來西亞及巴基斯坦(各2例)、巴拿馬、日本、英國、柬埔寨及俄羅斯(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至3月13日。

陳時中表示，昨天共有21個落地採檢航班，共檢驗1065人，驗出35人陽性，陽性率3.29％；今天上午共有4航班，共檢驗239人，陽性2人，陽性率為0.84％。

陳時中分析，這禮拜的趨勢從歐美來的陽性率相對低，東南亞南亞來的相對多一點；今天早上的班機因為都是從歐美來的比較多，驗出來比例比較低，下午比較多中東、南亞、東南亞班機抵台，陽性率會相對高。