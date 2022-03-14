台南市政府消防局官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪集思廣益，並在官田義消分隊幹事陳治華協助下，去年發表自創的「水帶清洗收納機」，只須15秒就能把一條水帶整理好，省時又省力，近日不僅成功取得發明專利，嘉義縣政府消防局亦採購13台水帶清洗收納機加入救災行列。

消防弟兄背負重裝備在火場滅火後，體力往往已消耗殆盡，災後還得費力地收拾使用完的髒水帶，為了減輕隊員們的負擔，台南官田分隊的消防員陳至坤、林建豪發揮創意，與本身具有機械設計專業的義消陳治華，3人一同研發出水帶清洗收納機。

相較傳統方式，每條水帶得花費約2分鐘，還須2個人操作，但利用這種水帶清洗收納機，1人就能完成且只須15秒，去年7月發表後，南市消防局推廣到各消防分隊。林建豪說，不少分隊使用後都給予正面評價，現在他們正研發電動化的設計，讓操作更便利，目前已有初步雛型。

南市消防局第二救災救護大隊長丁春能提到，這個水帶清洗收納機，經過不斷改良校正，已通過中央標準檢驗局測試並取得專利發明證書（新型第M621553號）；另外，同仁正將此產品加以改良，希望研發結合消防車的電動版水帶清洗捲收機，消防工作更輕鬆有效率。