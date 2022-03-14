在剛落幕的「台灣燈會在高雄」展期間，有一輛德國柏林藝術團隊TAPE THAT為燈會所設計改裝的高雄輕軌列車《微光流動》，化身移動式作品，帶著微微光芒穿梭在高雄街道。獨特的蓄光膠帶，白天吸光晚上發光，讓輕軌列車以「不插電」的微光創意，巧妙點亮高雄城市光景，讓本年度已獲得超過8成滿意度肯定的台灣燈會，再獲2022美國謬思設計大獎 Muse Design Awards銀獎​，讓台灣燈會從高雄在地亮出國際光芒。

《微光流動》列車剛發表時還曾遭到台北市議員王鴻薇的嘲諷，指其膠帶列車車廂外部設計色彩雜亂，讓乘客根本找不到把手開關，加上車廂窗戶全部貼起來，「內部黑壓壓」，讓乘客連到站還是等紅燈都不知道，而如今《微光流動》卻獲得了2022美國謬思設計大獎 Muse Design Awards銀獎，讓當初批評這個作品的王鴻薇十分尷尬。

Muse Design Awards是美國頂尖的設計大獎，從世界各地募集各年度的優秀設計作品，遴選出全球最具設計能量的創意作品。藝術團隊TAPE THAT創作時探索了高雄這座城市，走訪大海、港口及山脈，將所見所聞放在設計中。列車車身上有雨後彩虹、海灣波光粼粼、建築錯落有致、交通道路錯綜複雜等意象；列車內部交錯的動脈和靜脈，代表了城市車軌系統的複雜交通。藝術團隊將對於這座城市的喜愛盡顯於作品中。此次《微光流動》輕軌列車獲獎，也讓台灣燈會與眾不同的「創意光芒」再次被世界看見。

市長陳其邁表示，高雄市是鼓勵且歡迎藝術創作的城市，在台灣燈會期間，相信市民朋友們都能感受的到整座城市的活力與創意。高雄自輕軌運行以來，輕軌列車成為城市獨有的風景與運具，《微光流動》列車不僅提供民眾搭乘的特殊體驗與記憶，現更榮獲國際設計獎項肯定，十分恭喜團隊，同時樂見高雄因此被國際看見。