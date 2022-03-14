國泰金(2882)旗下國泰證券今天公布3月投資氣象觀測站，因應俄烏戰爭開打，歐美及日本等國家紛紛展開對俄羅斯經濟市場相關制裁措施，增添了投資市場的變數，在股市大幅動盪時，建議投資人布局「大型」股優於「小型」股，可關注景氣循環、價值型及天然資源產業三大類題材股。

2022年即將進入第二季，全球市場受到多重因素影響，如國際政經局勢、新冠疫情流感化與美國Fed貨幣緊縮政策等，其中，俄烏緊張情勢更是牽動全球股市神經。國泰證券認為，因應俄烏戰爭開打，歐美及日本等國家紛紛展開對俄羅斯經濟市場相關制裁措施，如凍結多家俄羅斯金融機構、部分俄羅斯銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，以及美國禁止進口俄羅斯能源等。國泰證券觀察2022年3月全球主要股市及商品，在上述全球經濟的變動情況下，對歐美、美元及日本市場等影響較小的成熟國家預期抱持「正向」看法。

國泰證券表示，全球金融市場仍以美股為領頭羊，隨著Fed接連釋出可能連續升息、擴大縮表規模等消息，加上近日俄烏邊境戰爭事件爆發，當中背負期中選舉壓力，在歐盟經濟與北約軍事聯盟占有相當重要地位的美國，其採取各種經濟因應措施都將大幅影響股市。

國泰證券認為，在股市大幅動盪時，建議投資人布局「大型」股優於「小型」股，並可觀察美股三大類題材，一為科技、工業、非核心消費等景氣循環類產業，將受惠營運旺季、政策利多、供應緩解等，相對有較多的發展機會；二為價值型投資題材，如金融類、醫療保健類或通訊服務等相關類股，第三為天然資源產業，如能源、原物料，在通膨與夏季需求即將來臨之際，相對會有較穩健的表現。